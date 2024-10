Chico Barney: Camila debocha de Sacha, mas faz jogada burra em A Fazenda

Do UOL, em São Paulo

O choro de Camila Moura foi momento de deboche com Sacha durante A Fazenda 16, da Record, afirmou Chico Barney durante o programa Central Splash. O colunista, no entanto, classificou a jogada como "burra".

Durante a votação para a formação da sexta roça, Camila afirmou que se sentia oprimida e coagida por Sacha. Ela também usou um lenço para enxugar lágrimas. A apresentadora Adriane Galisteu então saiu em defesa do participante dizendo que ele só estava respondendo a uma fala dela. A cena virou meme nas redes sociais.

Após a edição ao vivo, Camila comentou com Zé Love que a acusação contra Sacha era apenas um deboche.

Eu senti que ficou todo mundo prendendo a respiração, falando assim, cara: 'o que está acontecendo? Que diabos está acontecendo?' Até eu entender que a Camila é um deboche, que é péssima atriz, demorou um pouco. Acho que foi bom para ela ter um momento para entrar na história, assim, de A Fazenda, mas do jogo ali, acho que isso só a prejudicou mais.

Chico Barney

A apresentadora Barbara Saryne disse que o movimento de Camila foi engraçado, mas burro, e que agora ela virou a mentirosa da história.

É justo. É muito justo. Mas é isso assim, a Camila, ela foi engraçada, mas também foi muito burro. Foi uma das jogadas mais burras que já tiveram na Fazenda, porque em vez do pessoal achar que foi deboche, que foi sacanagem, agora ela tá passando de mentirosa. Eu já vi um monte de análise falando assim, pô, tem um monte de mulher que passa por isso, e ela tava lá debochando, ela tava lá falando.

Barbara Saryne.

Que fosse uma respostinha, alguma coisa assim. Ficou feio pra Camila. Foi engraçado? Foi. Mas foi feio também. O pessoal não gostou. Tá pegando mal. Então foi mais uma jogada. muito burra, mas muito burra, parabéns pela jogada da Camila e o Sasha também não foi lá muito brilhante, tá?

Chico Barney

