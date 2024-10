Camila sobre formação da roça: 'Que tenham entendido que era deboche'

Poucos minutos após a formação da sexta roça de A Fazenda 16 (Record), Camila comentou com Zé Love que suas falas de que se sentia oprimida e coagida por Sacha eram um deboche.

O que aconteceu

Camila chegou a usar um lenço na formação da roça para enxugar lágrimas. "Que vergonha ter que fazer isso, mas eu não tava aguentando, não!"

Love a incentivou. "Você tirou onda. Tem que fazer isso mesmo."

Camila disse esperar que tenham entendido."Espero que o povo de casa tenha entendido que era deboche.

Love disse achar que sim. "Só ele [Sacha] que não entendeu. Tá vendo como ele não tá preparado pra lidar com o espontâneo?"

