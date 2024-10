Peoas dizem ter vontade de 'bater' em Sacha: 'Trabalho para a Adélia'

Na noite de segunda-feira (29), Vanessa, Babi, Camila e Gizelly falavam o que tinham vontade de fazer com Sacha em A Fazenda (Record).

"Ele [Sacha] quer VT", começa Camila. "Eu fico 'ou eu rebato, ou eu dou VT'.Como ele não tá ganhando VT, ele tá ficando desesperado. Ou você acha que eu deveria ter gritado com ele e ter bicado a cara dele enquanto ele fazia abdominal? Era a minha vontade."

"Tacar um peso na cabeça dele seria mais legal", diz Babi. "Aquele peso de 15kg... Pá!"

"Um peso de 15kg na cabeça é um pouco...", reflete Camila. "É um pouco criminoso. Aí a gente vai dar um pouquinho de trabalho para a Adélia se a gente fizer isso."

"Morte e é divertido", continua a ex-Panicat. "Ela falou 'pelo amor de Deus, não dá uma facada em ninguém, não', e eu 'a, mas uma facada não mata'."

"É tentativa de homicídio, Babi", aconselha Gizelly.

"É na perna, amiga", diz a ex-Panicat.

"Na perna aqui mata", responde a ex-BBB e aponta para uma região do membro.

"É só não dar aí, dá do outro lado, na mão", finaliza Babi.

