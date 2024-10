Campeã da Fazenda, Bárbara Borges sai em defesa de Sacha: 'Deplorável'

Campeã de A Fazenda 14 (Record), Bárbara Borges saiu em defesa de Sacha Bali no atual cenário da Fazenda 16.

O que aconteceu

Após o perfil de Sacha Bali publicar vídeos apontando as perseguições que o ator enfrenta no reallity show, a ex-peoa e vencedora da 14ª edição saiu em defesa do ator.

Bárbara Borges comentou na publicação comparando o momento retratado às pressões que sofreu dentro do confinamento.

Eu vivi essa loucura também e sinto repulsa assistindo toda essa situação deplorável em cima do Sacha! Fico daqui mandando muita energia boa, vibração positiva pra ele se manter firme e focado no propósito dele Bárbara Borges

