Peoas duvidam após Galisteu negar agressão e atacam Sacha: 'Bate em mulher'

Após Adriane Galisteu esclarecer para o público e os peões que não houve agressão de Sacha contra Fernanda na treta generalizada de sábado (26), Babi e Fernanda provocaram o peão. A ação aconteceu no domingo (27), quando o PlayPlus estava fora do ar, e as cenas foram exibidas na edição desta segunda-feira (28).

O que aconteceu

Logo após a apresentadora sair, Babi retrucou a versão apresentada. "Mentira, gente, é mentira, eu vi."

Yuri, por sua vez, defendeu Sacha. "A gente tá pela verdade aqui dentro."

Babi se aproximou de Sacha e o provocou. Vai que me bate mesmo, né!"

Sacha rebateu. "Sua mentira não deu certo, né?"

Babi continuou. "Você sabe o que você fez! Você pegou suas mãozinhas assim, ó."

Fernanda também brigou com o peão. "Ele aproveitou que tinha muita gente ali no bololô. É porque você bate em mulher lá fora. Espero que todas as suas ex-namoradas apareçam aí, as novinhas."

Sacha retrucou. "Se tivesse empurrado, eu teria sido expulso!"

Babi seguiu atacando o peão. "Você é machista! É por isso que você fica com menina de 20 anos. Coitada das meninas de caírem na sua lábia. Você faz o quê lá fora? Você bate nelas? Empurra? Joga no chão? O que você faz lá fora? Você não disse que tem uma carreira?"

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 20768 votos 0,06% Albert Bressan 2,20% Babi Muniz 2,60% Camila Moura 0,16% Fernando Presto 1,13% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,43% Gui Vieira 0,25% Gilsão 0,37% Gizelly Bicalho 0,17% Juninho Bill 1,23% Luana Tárgino 25,99% Sacha Bali 4,16% Sidney Sampaio 1,80% Vanessa Carvalho 1,87% Yuri Bonotto 57,53% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20768 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso