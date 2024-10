Três bombas que vão revirar a última semana de 'No Rancho Fundo'

A última semana de 'No Rancho Fundo' (Globo) promete muitas emoções. A novela das seis termina definitivamente nesta sexta-feira (1), com reapresentação de seu último capítulo no sábado (2).

Fique por dentro de três sequências que vão tirar o seu fôlego nestes capítulos finais.

Três surpresas da última semana

O tiro supostamente fatal em Primo Cícero (Haroldo Guimarães) vai repercutir muito ainda na novela das seis. Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux) vai assumir que atirou em Primo Cícero (Haroldo Guimarães) em uma confissão a Padre Zezo (Nanego Lira). Ele dirá que fez isso a mando de Deodora (Debora Bloch) e sofrerá ao afirmar que matou o pai da mulher que ama, Esperança (Andrea Bak).

O velório 'fake' de Primo Cícero será outra grande bomba no final de 'No Rancho Fundo'. Simplesmente o caixão onde deveria estar o morto será aberto e todos verão que está, na verdade, vazio. O falso falecido revelará estar vivo e revelará o que foi combinado nos 'bastidores' para tentar investigar o real atirador.

Uma terceira sequência vai mostrar a Artur (Túlio Starling) que ele sempre esteve certo ao ter uma 'pulga atrás da orelha' com Elias (André Luiz Frambach). O protagonista flagrará o capataz caminhando em direção à Gruta Azul dos Leonel e não deixará barato. Artur põe Elias contra a parede e sai da discussão com um irmão novo, afinal, o forasteiro abre o jogo e diz que é filho biológico de Ariosto (Eduardo Moscovis).

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.