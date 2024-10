Quando começa o BBB 25? Globo define data de estreia; saiba mais

Após boatos de que o BBB 25 seria a maior edição do reality, a Globo decidiu manter os 100 dias de confinamento e definiu a data de estreia.

O que aconteceu

O programa, apresentado por Tadeu Schmidt, tem estreia prevista para o dia 13 de janeiro e término programado para 22 de abril. Splash obteve acesso ao plano comercial do reality.

Essa será a primeira edição do programa sem a direção de Boninho, e promete algumas novidades como um documentário e homenagens aos 60 anos da emissora e 25 do reality show.

Pela primeira vez na história do programa, a entrada de todos os participantes será em dupla. As duas pessoas terão de enfrentar os desafios e provas do programa em conjunto. Em determinado momento do jogo, as duplas irão se separar e jogar individualmente. Só haverá um campeão.