Evelyn Castro: 'Sigo Jesus Cristo, e ele nunca foi de extrema-direita'

Evelyn Castro está em cartaz como Tina em "Caindo na Real", comédia que simula um golpe de estado e o retorno da monarquia ao Brasil. Com muito humor, o filme reforça a importância da democracia em meio ao processo eleitoral para a escolha de novos prefeitos Brasil afora.

Vivemos em uma democracia. Que a gente fique atento, vote com consciência e pensando no coletivo, sempre. Que estudemos mais. Digo isso para mim também. Evelyn Castro

Política e religião

O Brasil vive nos últimos anos um momento de polarização política que pressiona artistas a se posicionarem publicamente. Evelyn, em conversa com Splash nas filmagens de "Caindo Na Real", disse nunca ter sentido a pressão por sempre ter deixado claro seus pensamentos.

Não gosto de falar que sou como comunista. Mas imagina: eu sigo Jesus Cristo. Quem era Cristo? De extrema-direita ele nunca foi. Um cara que pensava nos pobres, justo. Eu tento seguir, porque também não falo que sigo para dizer que sou perfeitinha, não sou. Evelyn Castro

Ela lamenta quem utiliza religião e prega sobre Jesus Cristo para manipular outras pessoas. "Falo de Cristo na sua essência de amor, igualdade, aceitação, não do que muitos tentam pregar. Cristo nunca excluiu ninguém. Ele ama a todos e isso engloba os LGBTQIAPN+, todos os marginalizados. Estou com essa galera."

Não gosto de me polarizar. 'Ai, Evelyn, que vaselina você é'. Não gosto desse lugar. Agora, também não sou da galera que exclui, não ando com racista, machista, homofóbico. Evelyn Castro

Evelyn Castro e o filho, Juan, na pré-estreia de "Caindo na Real" no Rio de Janeiro Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Reconhecimento

Na conversa com Splash, Evelyn celebrou a agenda cheia dos últimos anos e papéis relevantes. A atriz, que apareceu pela primeira vez na TV ao participar do reality Fama (2005), faz parte do Porta dos Fundos desde 2016, tem projetos de comédia no Multishow e na Globo, como "No Corre" e "Encantado's", e fez sucesso no teatro ao interpretar Tina Turner, recentemente.

Sou insuportavelmente pé no chão. A vida é uma roda. Tem acontecido um reconhecimento nesse momento, mas também tenho consciência de que essa roda gira. Uma hora estamos em evidência, depois dá uma acalmada. Faz parte do trabalho. Esse reconhecimento vem a partir de muito trabalho... Eu sou da mão de obra, sou da arte, do abrir e fechar cortina no teatro. Sou da arte, não sou muito celebridade. Estou feliz, claro, porque quanto mais reconhecimento, mais você consegue atingir pessoas e transmitir o que você pensa. Evelyn Castro

Em destaque no longa, ela celebra maior protagonismo feminino no cinema. A atriz, na última segunda-feira (21), divulgou o filme em uma pré-estreia para convidados ao lado do filho, Juan, 10, e dos colegas de elenco: Belo, Maria Clara Gueiros, Paulo Manfrini