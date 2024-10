'Fui daminha de casamento na infância e me casei com pajem 18 anos depois'

Em 2005, Heloísa e Samuel tinham só 3 anos de idade e protagonizaram uma cena fofa: formaram uma dupla de daminha de honra e pajem no casamento de uma prima dele.

Quem poderia imaginar que, 18 anos depois, subiriam ao altar de novo, dessa vez para celebrar o próprio casamento?

Como tudo começou

"As nossas famílias sempre tiveram uma ligação, desde o meu bisavô e o avô do Samuel", explica Heloísa Oliveira, 22.

Eu lembro que, na época do casamento da prima dele, a gente não se gostava muito, não nos dávamos bem. Vivíamos implicando um com o outro, coisa boba de criança.

Heloísa Oliveira

Os dois, que hoje residem em Brasília, moravam em estados diferentes —Samuel era de Taguatinga, no Distrito Federal, e Heloísa vivia em Alto Paraíso de Goiás (GO)—e se afastaram após a cerimônia.

E foi ela quem tomou a iniciativa de procurar por ele nas redes sociais, alguns anos depois.

"Um fotógrafo amigo da minha mãe tinha feito as fotos do casamento e, um belo dia, encontrei um álbum com as fotografias na minha casa. Eu tinha uns 12, 13 anos e pensei 'como será que esse menino deve estar agora?'."

Abri o meu Facebook e fui procurar os amigos que tínhamos em comum, pesquisei até que achei ele. Mandei uma mensagem, trocamos telefone e passamos a nos falar por WhatsApp.

Heloísa Oliveira

Samuel e Heloísa perderam contato após o casamento, mas voltaram a se falar por iniciativa dela Imagem: Arquivo pessoal

Heloísa e Samuel recriaram fotos de quando foram dupla de daminha e pajem Imagem: Arquivo pessoal

Mesmo conversando por mensagens com certa frequência, os dois se mantiveram apenas amigos e passaram por rápidos relacionamentos com outras pessoas durante a adolescência. Foi só quando voltaram a se encontrar, em 2017, durante um chá de panela de outra prima de Samuel, que acabaram se envolvendo romanticamente.

Nós tínhamos 16 anos e havíamos terminado nossos relacionamentos. Foi nessa época que demos nosso primeiro beijo. Depois disso, continuamos conversando por WhatsApp e dávamos alguns beijinhos quando a gente se via.

Heloísa Oliveira

"Até que, em fevereiro de 2018, a gente viajou para Correntina, na Bahia. Mas ainda não era um relacionamento sério, um namoro mesmo. Só que eu já estava cansada desse negócio de a gente se gostar por telefone e de nos vermos de vez em quando."

'Me pediu em namoro 3 vezes'

Heloísa explicou o que estava sentindo para Samuel e, pouco tempo depois, ele a pediu em namoro. "Só que eu achei que ele estava brincando, não pensei que ele tivesse levado a sério, então eu falei que não. Ele me pediu em namoro três vezes, e as três vezes eu disse não. Só fui aceitar mesmo quando ele me garantiu que queria um compromisso de verdade."

Heloísa e Samuel formaram dupla de daminha e pajem em casamento Imagem: Arquivo pessoal

Heloísa e Samuel se casaram 18 anos depois Imagem: Arquivo pessoal

"No começo do namoro, a gente se via uma vez no mês ou a cada 15 dias. Aí, quando o Samuel entrou na faculdade, começamos a ter mais liberdade e passamos a nos ver uma vez por semana. Nos feriados, ou ele dormia na minha casa, ou eu dormia na casa dele."

Em setembro de 2022, já com mais estabilidade e os dois trabalhando, finalmente veio o pedido de casamento.

"O Samuel me levou a um restaurante, comprou um buquê de flores lindo e um balão escrito 'Quer casar comigo?'. Então, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Eu, claro, aceitei na hora!"

Tudo igual, tudo diferente

Os dois subiram ao altar pela segunda vez em outubro de 2023, dessa vez como noivos. Durante a cerimônia, Heloísa conta que eles decidiram recriar algumas das fotos que tiraram quando eram crianças, como daminha de honra e pajem.

Eles têm um bebê de 2 meses Imagem: Arquivo pessoal