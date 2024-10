Daniel Castro: Enfraquecida, Globo deixa de ser centro das atenções

Em evento para anunciar seus novos produtos, a Globo mostrou que está "vendendo tudo", avalia Daniel Castro, editor do Notícias da TV.

Voltado para o mercado publicitário, o evento mostra um "enfraquecimento" da emissora, que deixa de ser o "centro das atenções", diz o editor. "Antigamente, ela não precisava correr atrás do anunciante. Hoje, precisa (...) A Globo está perdendo terreno para o digital."

Pela primeira vez, os meios digitais devem receber mais verba publicitária que a TV aberta, diz Daniel Castro. "Isso é histórico. Mostra como a Globo está preocupada e perdendo mercado publicitário."

Mais à vontade e popular, presidente da Globo muda postura do grupo

A presença do presidente da Globo, Paulo Marinho, no evento também surpreendeu. "A família Marinho sempre foi reservada", explica Leão Lobo. "Não só ele apareceu, como se colocou de um jeito muito popular e à vontade com os artistas. É uma mudança de postura do grupo Globo."

Daniel Castro diz que Paulo Marinho "dá a cara a bater" —uma postura que marca essa nova geração da emissora.

Assista à íntegra do Splash Show:

