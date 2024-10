Romance de Edu Guedes e Ana Hickmann parece de filme, avalia Yas Fiorelo

Edu Guedes deu detalhes sobre o relacionamento com Ana Hickmann em entrevista ao The Noite (SBT), e disse que a apresentadora foi quem deu o "primeiro passo" para que o primeiro beijo entre eles acontecesse.

O casal, que está noivo há cerca de um mês, iniciou o relacionamento em março, após os respectivos divórcios. "Ele teve alguns casamentos; ela, só um. Mas parece que eles estão muito apaixonados mesmo", disse Leão Lobo.

"Parece roteiro de filme", avaliou Yas Fiorelo no Spash Show desta quinta-feira (25), comparando o atual parceiro de Ana com o antigo, Alexandre Correa, que foi acusado de violência doméstica.

Andressa Urach diz ser monogâmica e conservadora

No Splash Show, Leão Lobo e Yas também comentaram o fim do relacionamento de Andressa Urach com Lucas Ferraz —segundo ela, por motivos de ciúmes.

Na justificativa, a modelo afirmou que ela gostaria de "ter vários homens", mas que seu parceiro só poderia ter a ela. "Andressa Urach usa todo o livre arbítrio que ela tem. Ela pega a vida dela e vive ao máximo", avalia Yas Fiorelo.

No desabafo, Andressa também se definiu como monogâmica e conservadora. "Achei piada, mas tentei compreender", brincou Leão Lobo. "Ela fala com tanta verdade —porque ela é boa atriz— e você acredita".

Assista à íntegra do Splash Show:

