'Após dois abortos e 10 anos cuidando de grávidas, tive miomas na gestação'

É claro que miomas requerem atenção, mas nem sempre são considerados graves para as gestantes. Como já dito, miomas podem causar dor, sangramento e dependendo da localização, tamanho e quantidade, aumenta-se o risco de complicações - como hemorragia ou parto prematuro.

Em caso de qualquer sintoma, o ideal é passar por uma avaliação obstétrica e seguir com o protocolo indicado.

'Depois de 10 anos orientando grávidas, tive miomas na minha gestação'

Andrea Menezes, ginecologista e obstetra, entende do assunto na teoria e na prática. A especialista sofreu dois abortos, um em 2016 e outro no início de 2021, por conta de vários miomas complicados que não podiam ser removidos. Leia de novo; vários miomas, cujas localizações e especificidades não permitiam que fossem removidos

Mas Andrea também teve uma gestação logo depois, aos 41 anos, sem complicações, e com os mesmos miomas: tudo deu certo.

Com conhecimento técnico e prático, a especialista sabia da maior chance de pressão alta e diabetes, por conta da sua idade, ou do risco de um novo aborto, pelos miomas. Mas, o que ela não imaginava é que seu corpo saberia o que fazer dessa vez.

Para mim foi um lugar muito de transformação real, até do meu conhecimento profissional. Eu já estava me preparando para fazer fertilização in vitro e engravidei, e a gravidez foi muito mais tranquila do que eu esperava. Andrea Menezes, ginecologista obstetra

Isso significa que você precisa passar pelo mesmo que Andrea para ter uma gestação segura com mioma? Não mesmo! A história da especialista, na verdade, mostra o quanto estatística é uma coisa, e vida real é outra.

Há mais de dez anos oriento grávidas, inclusive com miomas, mas passar pela situação foi muito diferente. Tive experiências esperando que fosse de um jeito pela literatura, e foi completamente diferente. Eu estava com tanto medo de acontecer alguma coisa e não aconteceu. Andrea Menezes

Com os miomas, que eram grandes, Andrea sentia dor. Porém, entendeu que o que mais atrapalhava era a ansiedade. "Você começa a entrar na Internet e ver muita coisa que não faz necessariamente sentido no seu caso. Chegou o momento que decidi não ler mais nada", conta, deixando uma das dicas mais valiosas.

Após o parto, a especialista acabou ficando sete dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) por outra razão: seu intestino resolveu parar de funcionar. Os miomas continuavam sem dar alarde ou trazer problemas maiores. "Aumentar o risco é diferente de dizer que isso com certeza vai acontecer. Uma probabilidade não é uma certeza", conclui ela. Mais uma vez, tudo deu certo.

Mas o que é mioma uterino?

Se tiver qualquer suspeita de um mioma no útero consulte um médico Imagem: Getty Images

Um tumor benigno, que surge no músculo da parede do útero, e que nem sempre precisa de tratamento. Na verdade, não há um tratamento específico.

Você pode, por exemplo, ser orientada pelo médico a parar com atividade física ou a fazer repouso, e este não precisa ser absoluto para todas. Ou pode ser sugerido aderir a medicamentos, como paracetamol e ibuprofeno, que podem aliviar sintomas, entre eles, pressão e dor na pelve ou constipação.

Por isso, se você suspeita que tem mioma ou até mesmo já sabe, e engravidou, é essencial consultar um obstetra. Realizar ou rever seu diagnóstico. Só um especialista pode dizer qual é o melhor caminho a seguir, tirar todas as suas dúvidas e te acompanhar de forma segura.

O acompanhamento será feito com ultrassonografia e vigilância dos sintomas, já que inicialmente não é indicada nenhuma outra intervenção. A remoção de miomas na gestação é recomendada apenas quando há sintomas graves que não respondem a outros tratamentos.

A relação dos miomas com a gravidez vai depender muito do tamanho e localização destes. Uma mulher pode ser assintomática e a outra pode ter dor intensa. Andrea Menezes

A médica já acompanhou pacientes com miomas que não tiveram abortamento e nem sangramento. Tudo não vai depender do quanto eles atrapalham a estrutura do útero e a gestação.

É esperado que os miomas cresçam durante a gravidez, e diminuam depois dela - tudo por causa das alterações hormonais que ocorrem nestes dois períodos. "Mulheres negras, como eu, têm mais chances de serem diagnosticadas com miomas do que mulheres brancas, embora ninguém saiba ao certo porquê", acrescenta Andrea.

Fato: miomas uterinos são muito comuns. Nos Estados Unidos, sabe-se que ele faz parte do útero de cerca de 70% das mulheres brancas e de 80% das mulheres negras. Aproximadamente 50% das mulheres negras e 25% das mulheres brancas acabam tendo miomas que causam sintomas.

A causa ainda é desconhecida, embora haja a relação com níveis altos de estrogênio e de progesterona, que inclusive estimulam seu crescimento. Por isso, são mais comuns na idade reprodutiva. E, pela mesma razão, se na gestação eles tendem a aumentar, na menopausa eles tendem a diminuir.

Os sintomas variam, e eles aparecem antes de engravidar. Menstruações irregulares, hemorragias, cólica forte, dor nas relações sexuais, aumento do volume abdominal, alterações do hábito intestinal e urinário ou dificuldade para engravidar podem ser sinais que passaram despercebidos até agora. Não entre em pânico caso tenha se identificado.

Agende sua primeira consulta com um ginecologista obstetra e entenda se esse pode ser o seu caso. Como já deu para perceber, se for, você não estará sozinha. Sim, existem outras grávidas com miomas como você. E existem diferentes experiências, recomendações e formas de lidar com eles. Seu médico saberá te dizer.