C6 Fest 2025: saiba tudo sobre a próxima edição do festival

A venda geral dos ingressos do C6 Fest 2025 começa nesta sexta-feira (25). O evento trará grandes nomes do rock, pop, jazz, MPB para a cidade São Paulo.

O que já se sabe sobre o evento

O C6 Fest 2025 vai acontecer entre os dias 22 e 25 de maio de 2025, no Parque Ibirapuera. O acesso ao Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer será pelo Portão 2, enquanto outros setores da área externa poderão ser acessados pelo Portão 10. Ambos ficam na av. Pedro Álvares Cabral, S/N.

Guitarrista Nile Rodgers será uma das grandes atrações do C6 Fest Imagem: Wilton Júnior/Estadão Conteúdo

O festival é dividido em quatro dias e dois formatos diferentes. Nas duas primeiras noites, o público acompanhará shows mais intimistas, na plateia interna do Auditório Ibirapuera. Já nos dias 24 e 25, os shows serão maiores, ao ar livre, na área externa, e em outras partes do parque.

O line-up do festival já foi divulgado e incluir nomes que vão de Seu Jorge à bande de rock Pretenders. Veja a lista completa das atrações:

Quinta-feira - 22 de maio: Mulatu Astatke | Amaro Freitas Septeto | Arooj Aftab

Sexta-feira, 23 de maio: Kassa Overall | Brian Blade & The Fellowship Band | Meshell Ndgegocello

Sábado, 24 de maio: Air - "Moon Safari" | Pretenders | Gossip | Perfume Genius | Stephen Sanchez | A.G. Cook | Agnes Nunes | Beach Weather | Peter Cat Recoring Co.

Domingo, 19 de maio: Nile Rodgers & Chic | Wilco | Seu Jorge e convidados no "Baile á la baiana" | The Last Dinner Party | English Teacher | Cat Burns

Seu Jorge se apresenta no C6 Fest em 2025 Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os ingressos para o C6 Fest 2025 podem ser adquiridos no site da Byinti. A pré-venda teve início no dia 23 de outubro pra clientes C6, enquanto a venda geral começa a partir desta sexta-feira (25).

Posso comprar ingressos pessoalmente? Sim, também é possível adquirir ingressos na bilheteria oficial do evento, localizada no Teatro Renault, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República, centro de São Paulo. O atendimento ao público é de terça-feira a domingo, das 12h às 20h.

O evento conta com dois tipos de ingressos e com valores a partir de R$ 280. O C6 Fest Auditório Ibirapuera dá acesso apenas aos shows do auditório, e o ingresso C6 Fest Arena Heineken e tenda dá acesso apenas aos shows da área externa. Clientes C6 Bank conseguem 20% de desconto na compra.

C6 Fest Auditório Ibirapuera (1º lote)

C6 Fest Auditório - Inteira - R$ 560

C6 Fest Auditório - Meia - R$ 280

Passaporte C6 Fest Auditório (22 e 23 de maio) - Inteira - R$ 1.000

Passaporte C6 Fest Auditório (22 e 23 de maio) - Meia - R$ 500

C6 Fest Arena Heineken e Tenda (1º lote)

C6 Fest Arena Heineken e Tenda - Inteira - R$ 680

C6 Fest Arena Heineken e Tenda - Meia - R$ 340

Passaporte C6 Fest Arena Heineken e Tenda (24 e 25 de maio) - Inteira - R$ 1.200

Passaporte C6 Fest Arena Heineken e Tenda (24 e 25 de maio) - Meia - R$ 600