Xuxa diz que Junno é tarado e mandou nude quando se conheceram

Xuxa Meneghel revelou que Junno Andrade, com quem é casada desde 2012, é um "tarado".

O que aconteceu

Xuxa afirmou que Junno é tarado e gosta de ter relações sexuais. "Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa. As agendas não batem", explicou a apresentadora em conversa com Fernanda Gentil, no YouTube.

Apresentadora ainda revelou que o marido mandou um nude assim que se conheceram. "Eu falei assim para ele: 'como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?'", disse a Rainha dos Baixinhos.

Casada desde 2012, Xuxa falou sobre os planos que tem com Junno. "Eu falei para ele que depois de 60 anos eu quero fazer muita coisa que eu não fiz. Conhecer lugares que eu não conheci", revelou.