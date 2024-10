O que será que Gracyanne viu em Gilsão? Chico e Bárbara especulam

No Central Splash desta quarta-feira (23), Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a postura de Gilsão com Galisteu durante a formação de roça ao vivo de A Fazenda (Record). "Galisteu não conseguiu falar, Gilsão não respeitou. Quem tá defendendo ele tem que vir com argumento, porque tá fraco."

"Sabia que eu acho que aquela grosseria dele ontem é capaz de aumentar a torcida dele? O pessoal gosta de uma balbúrdia errada. E o fato dele estar para o lado do Zé Love, acaba ajudando", reflete Chico Barney. Então, o comentarista lê um comentário de um inscrito que questiona o quê Gracyanne viu em Gilsão para viver um affair com o personal.

"Eu queria saber, viu?", questiona Bárbara. "Não faria a pergunta diretamente para a Gracyanne, mas a opinião da inscrita é o que muita gente pensa. Porque, que cara mala, que chato. Inclusive ontem, ele fez balbúrdia, mas não deu para não entender nada."

Chico diz que quem poderia descobrir a resposta está de férias: o colunista do UOL, Lucas Pasin. "Ele tem o telefone pessoal da Gracyanne, ele poderia questionar o que ela acha da Fazenda, se está assistindo... mas qualquer hora ele volta de férias."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana tem razão em estar chateada com peoas? Resultado parcial Total de 754 votos 54,51% Tem toda a razão! 45,49% Não... Exagerou na história Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 754 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso