'Missão dada por Deus', diz Luciano Camargo sobre carreira no gospel

Luciano Camargo, 51, sobre seguir sua carreira no gospel, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

Luciano falou que seu desejo de seguir carreira no gospel era antigo e ele encara como "uma missão de Deus". "Desde que me converti tive de cara uma vontade de cantar louvores na igreja. No começo, não era encarado como trabalho. Era e, ainda é, como algo para Jesus."

A diferença hoje é que descobri que é mais que uma vontade minha, é uma missão dada por Deus. E eu quero levar a palavra Dele através da minha voz Luciano Camargo

O cantor revelou o que faz antes de se apresentar em seus shows. "O que era uma oração, hoje se tornou um mini culto particular. Chego duas horas antes no camarim para que eu possa fazer tudo isso: orar, ler a Bíblia, louvar e ver sempre uma pregação on-line no camarim"

Em novembro, Luciano grava o seu primeiro DVD gospel, o Unidos pela Fé, no Rio de Janeiro e detalhou como será o projeto. "Fiz questão de colocar o melhor em tudo para este projeto. A diferença é que canto a linha melódica o tempo todo."