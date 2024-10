A Fazenda: Parcial mostra força de grupos de Zé Love e Sacha

Fernando, Júlia e Luana disputam a 5ª roça de A Fazenda. De grupos rivais na casa, essa roça mostra também a preferência do público sobre as alianças do grupo de Zé Love e o grupo de Sacha Bali.

O que diz a enquete

Às 15h, Fernando é o favorito para continuar na disputa. Aliado de Zé Love, chamado de 'grupinho', o chef de cozinha soma 37,07%.

Luana, que rompeu com as aliadas do grupão e se uniu a Sacha, Yuri e Gui, é a segunda mais votada para permanecer no reality. A empresária tem 34,78% dos votos.

Por último, com 28,16%, Júlia será possivelmente a eliminada na 5ª roça. A influencer faz parte do grupão inicial do jogo, que contava com a maioria dos peões da casa, mas que sofreu perdas com a saída de Larissa, Cauê e Suelen.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 97653 votos 36,40% Fernando 28,13% Júlia 35,47% Luana

