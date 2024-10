A Fazenda: Gilson divide tarefas e Flor dispara contra Sacha: 'É um bundão'

Fazendeiro da semana, Gilsão determinou as tarefas de cada peão com os animais — e Flor acabou criticando as atividades realizadas por Sacha em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gilson delegou as tarefas da Fazenda nesta semana. O peão colocou os aliados Zé Love, Zaac, Flor, Fernanda, Sidney, Babi e Juninho com os animais. Já Gizelly ficou com o lixo.

Flor, que assumiu os cuidados do cavalo Colorado, aproveitou a tarefa para criticar Sacha, o antigo responsável pelo animal.

O outro deixou você fazer o que queria? Não. Que isso? O Sacha te estragou! Faço com amor. Porque você tá fazendo isso comigo? O Sacha era um bundão! Gosto dele, mas ele é um bundão. Vem Flor Fernandez

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 81192 votos 35,69% Fernando 29,33% Júlia 34,98% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 81192 votos

