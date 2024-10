Marina Lima lamenta morte do irmão Antonio Cicero e recebe apoio de famosos

Antonio Cicero morreu nesta quarta-feira (23). Marina Lima, irmã do poeta, que foi submetido a uma eutanásia, manifestou seu pesar.

O que aconteceu

Marina Lima anunciou a morte do irmão nas redes e recebeu apoio. A cantora publicou o símbolo do luto, o nome do irmão e as datas de nascimento e morte dele.

Famosos expressaram suas condolências à cantora. Paulo Miklos, Regina Casé, Camila Pitanga e outros artistas deixaram uma mensagem carinhosa para Marina.

Outros artistas também fizeram suas próprias publicações em homenagem a Antonio Cicero. Frejat, Chico Bosco e Virgínia Cavendish foram alguns deles.

O presidente Lula (PT) expressou seus sentimentos aos entes queridos de Antonio. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, declarou: "O Rio perde um grande carioca!".

Hoje nos despedimos do escritor Antônio Cícero, aos 79 anos. Poeta, letrista e filósofo, Antônio era imortal da Academia Brasileira de Letras e muitos conhecem seus poemas pelas canções com a sua irmã, a cantora Marina Lima. Nesse momento de tristeza, meus sentimentos ao seu? -- Lula (@LulaOficial) October 23, 2024