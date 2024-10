Gilberto Braga em dobro: 'Celebridade' ganha reprise nos 60 anos da Globo

Em 2025, a TV Globo prepara uma programação voltada para a comemoração de seus 60 anos. Com isso, segundo o plano comercial da emissora, o qual Splash teve acesso, Gilberto Braga ganhará exibição em dose dupla, com o remake de "Vale Tudo" no horário nobre global e com a reprise de "Celebridade" no canal Viva.

Gilberto Braga estará na Globo através do remake de uma das novelas mais importantes de sua carreira. No dia 31 de março, "Vale Tudo", adaptada por Manuela Dias para a atualidade, estreia no horário nobre da emissora.

Também em março, "Celebridade", outro grande sucesso de Gilberto Braga, estreia uma nova reprise. A partir do dia 24 de março, a novela de 2003, protagonizada por Malu Mader, estreia no canal Viva.

Essa será a segunda reprise de "Celebridade" na televisão. A trama ganhou uma reapresentação em 2017 no Vale a Pena Ver de Novo.

"Celebridade" retratou temas como o alpinismo social e busca pela fama, elementos que são marcas registradas do autor. Tudo isso através da história de Maria Clara Diniz (Malu Mader), uma produtora musical de sucesso no Brasil que é invejada pela vilã Laura (Cláudia Abreu), que consegue um emprego como assistente da protagonista para acabar com sua vida de perto.

A novela de Gilberto Braga será exibida diariamente, em dois horários, e em maratona aos domingos. De segunda a sábado os capítulos irão ao ar às 13h30 e às 22h50, e aos domingos a maratona começa a partir das 19h.