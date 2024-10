Fernando questiona Babi sobre punição, mas ela nega

Babi e Vanessa causaram uma punição à sede de A Fazenda 16 (Record) na noite de segunda-feira (21), mas não contaram para os outros peões que elas foram as responsáveis.

O que aconteceu

Babi e Vanessa obstruíram o microfone em conversa na casa da árvore para cochichar. Vanessa chamou Babi para contar algo, mas tirou o microfone.

Quando a sirene soou, as peoas combinaram de fingir que não causaram a punição.

Fernando questionou Babi: "E aí, como é que você tomou a punição? Se você estiver mentindo, o público não vai gostar."

Babi reforça que não foi a responsável. "Não tomei. Ele é chato, ein. Não foi eu."

Pelas infrações, os peões foram privados de água quente, piscina e ofurô. Eles ficarão 48 horas cumprindo a punição.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 10160 votos 1,45% Albert Bressan 1,46% Babi Muniz 1,50% Camila Moura 1,42% Fernanda Campos 1,84% Fernando Presto 1,40% Flor Fernandez 2,25% Flora Cruz 1,54% Gui Vieira 1,43% Gilsão 1,93% Gizelly Bicalho 1,42% Juninho Bill 1,47% Júlia Simoura 1,47% Luana Targino 26,02% Sacha Bali 2,92% Sidney Sampaio 1,81% Vanessa Carvalho 20,14% Yuri Bonotto 4,89% Zaac 23,66% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10160 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso