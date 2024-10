Blackpink: carreira solo das cantoras deslancha com saída da YG

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

No final de 2023, as quatro integrantes do Blackpink, um dos maiores grupos de K-pop da indústria, resolveram não renovar o contrato com a YG, empresa que criou o grupo e é uma das "originais" da cena musical de pop sul-coreano.

O que mais chamou a atenção é que, três delas —Jennie, Lisa e Jisoo— resolveram criar suas próprias empresas e se tornaram CEOs dos seus próprios negócios. Para os blinks, fãs do Blackpink, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, e entendemos o porquê em 2024.

A empresa atrasou a vida das artistas —poucos lançamentos musicais, nenhuma diversidade em produtores e MVs e uma sensação constante dos fãs de que elas podiam alcançar voos bem mais altos.

Lisa foi a primeira. Na LLOUD, lançou o hit "Rockstar", fez parceria em "New woman" com a espanhola Rosalía. Recentemente, Lisa divulgou "Moonlit floor", ode ao sucesso noventista "Kiss Me". A cantora também foi uma das atrações do desfile da Victoria's Secret.

Jennie criou a Oddatelier para divulgar projetos únicos. Primeiro single em sua própria gravadora, "Mantra" é mais ousado e original do que tudo que ela havia feito anteriormente.

Já Rosé não criou sua própria empresa, mas lançou uma das músicas mais divertidas do ano, "APT.", em parceria com Bruno Mars. Ela tem um novo Instagram no qual mostra os bastidores —o que denota liberdade maior de criação e aproximação com o público.

Criadora da Blissoo, Jisoo é a única atriz das quatro e está com dois projetos grandes na TV: a ficção apocalíptica (inclui zumbis!) "Newtopia" e a comédia romântica "Monthly Boyfriend" com Seo In-guk. E é um dos principais rostos da Dior.

Estreia de Lisa na Victoria's Secret

O famoso desfile da marca Victoria's Secret aconteceu depois de seis anos. Lisa foi uma das principais atrações do evento.

Usando as famosas "asas" de angel, típicas das modelos da marca, a cantora fez um mashup do seu hit "Rockstar" com "To Trajadão", do funkeiro brasileiro MC Kaverinha —muito carão, bate cabelo e rebolados no chão.

Cantou ainda seu single atual, 'Moonlit Floor', que possui refrão do hit dos anos 1990, 'Kiss Me'. A performance foi sucesso de público e de crítica.

Lisa no desfile do retorno da Victoria's Secret Imagem: @lalalisa_m/Instagram

"APT." bate recorde de streamings

APT APT APT APT, nos últimos dias todo mundo foi abduzido pelo jogo sul-coreano de bebidas em que Rosé se inspirou para escrever seu novo single com Bruno Mars.

A música se tornou o maior début de uma artista feminina no Spotify. E bateu "Fortnight", de Taylor Swift com Post Malone, como a maior estreia de um dueto em 2024.

A música está em segundo lugar no Top 50 Global, com mais de 10 milhões de streamings —atrás apenas de "Die With a Smile", de Bruno Mars com Lady Gaga.