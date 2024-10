Sabrina Sato e Nicolas Prattes tiram fotos após anúncio de gravidez

Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 27, apareceram juntos neste domingo (20), em frente a um fundo de estúdio de fotos. Nos stories do ator e da apresentadora, o casal está tirando fotos profissionais, após anunciarem a gravidez nesta última semana.

O ensaio, em clima de domingo em família, conta com Nicolas sem camisa, uma tábua de churrasco e até mesmo uma foto com Zoe, filha de Sabrina com seu ex-marido, o ator Duda Nagle.

O que aconteceu?

Sem camisa, bandeja de churrasco. Em um dos cliques do ensaio, compartilhado por Nicolas nos stories, ele aparece ao lado de Sabrina, segurando uma bandeja de churrasco e vestindo somente uma camiseta do Brasil, amarrada na cintura.

Boa relação com Zoe. Na noite deste sábado (19), eles compartilharam uma foto com a filha de Sabrina, Zoe, 5, em um fundo branco que também parece profissional. Nas costas de Nicolas, a menina mostra um sorrisão.

Noivado e gravidez. Nesta semana, Sabrina e Nicolas anunciaram que estão esperando seu primeiro filho, e também já estão noivos, inclusive recebendo a benção de Nagle, ex-marido de Sabrina.

"Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo", disse o ator ao podcast Papagaio Falante.