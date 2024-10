Marido de Shania Twain 'não aguenta' apetite sexual da cantora, diz site

O apetite sexual de Shania Twain, 59, tem, supostamente, preocupado seu marido, Frédéric Thiébaud, 54, que "não estaria conseguindo aguentar" a libido da cantora. As informações são do site Radar Online.

O que aconteceu

Shania está com "seus hormônios lá em cima", inclusive na testosterona, que interfere na libido. Esses detalhes da vida íntima da cantora canadense foram revelados à imprensa norte-americana por uma fonte próxima da artista.

Twain está bastante ativa sexualmente, mas Thiébaud não está na mesma sintonia, diz a fonte. "É um grande ajuste para ele porque não foi apenas um aumento na vitalidade de Shania em relação ao trabalho. Na realidade, ela está bastante ativa no sexo, com a libido nas alturas, e Frédéric tem reclamado com amigos próximos que estaria esgotado".

Thiébaud teria confessado que ama Twain, mas não tem mais o mesmo vigor da juventude. "Ele adora ela e a acha a mulher mais linda do mundo. No entanto, ele não tem a mesma resistência de um jovem na casa dos 20 anos, então ele está preocupado em conseguir mantê-la satisfeita".

Vitalidade da cantora é boa notícia após passar vários anos com complicações de saúde por causa de um carrapato. Em 2003, ela foi diagnosticada com a doença de Lyme, que é causada por uma bactéria transmitida aos seres humanos por meio do carrapato. A doença provoca lesões na pele e, entre outros, afeta o sistema nervoso. Ela realizou tratamento e conseguiu se recuperar.

Shania Twain e Frédéric Thiébaud estão casados desde 2011.