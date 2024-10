Ex-namorada de Liam Payne lamenta morte do cantor: 'Devastador'

Neste sábado (19), a modelo Danielle Peazer usou as redes sociais para desabafar sobre a morte de Liam Payne. Eles namoraram entre 2010 e 2013.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, Danielle disse que está tentando processar a morte do artista e agradeceu pelo apoio que recebeu. "Obrigada a todos que tiraram um tempo para me ligar ou mandar mensagem enviando condolências e oferecendo apoio. Eu sou muito grata e isso tem me ajudado mais do que vocês imaginam".

A modelo disse que ainda não consegue encarar a realidade de que Liam morreu. "Com o tempo, vou dizer mais, mas agora não me sinto suficientemente forte mentalmente para encarar a realidade do que aconteceu".

Danielle acrescentou que precisa viver o luto de maneira privada e que ficaria afastada das redes. "Como todos, estou sofrendo e preciso de algum tempo para fazer isso de maneira privada. É um momento devastador e que já se tornou desafiador por ter recebido tanta negatividade, comentários desinformados e julgamento de pessoas que não me conhecem pessoalmente, não conhecem Liam ou a nossa relação ao longo dos últimos 14 anos. Vou voltar em breve, quando estiver pronta, mas se cuidem e cuidem uns aos outros até lá".

Morte de Liam Payne

O ex-integrante da One Direction despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência de Buenos Aires.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.