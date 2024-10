Navalha, canibalismo e crise financeira: o que se sabe do caso Armie Hammer

O ator Armie Hammer, 38, anunciou recentemente problemas financeiros. Ele disse que estava vendendo sua caminhonete porque não poderia mais pagar pela gasolina.

Hammer, conhecido por papéis de destaque em filmes como "Me Chame Pelo Seu Nome", viu sua carreira ruir e perdeu papéis importantes. Tudo começou em 2021, com uma acusação de canibalismo, após seu divórcio com a jornalista Elizabeth Chambers.

Entenda o caso

Courtney Vucekovich, ex-namorada de Hammer, afirmou que ele tinha fantasias ligadas ao canibalismo e que seu relacionamento com o ator era emocionalmente abusivo. "Ele disse querer quebrar minha costela, fazer um churrasco e comer. Foi muito estranho, mas você não pensa naquilo de novo. Ele dizia querer arrancar um pedaço meu", disse Courtney, em entrevista ao site Page Six, em 2021.

Ex-namorada foi marcada com navalha. O ator já admitiu publicamente ter marcado uma ex-namorada com uma navalha, mas disse que foi resultado de atos consensuais.

Mulheres denunciaram abuso psicológico e estupro. Prints de conversas sugeriam fantasias extremas, e outras mulheres acusaram o ator de abuso psicológico e de colocá-las em situações perigosas. Em 2017, uma mulher alegou ter sido estuprada por Hammer, mas, em 2023, a polícia de Los Angeles concluiu que não havia provas suficientes para formalizar uma acusação.

Hammer perdeu papéis importantes. Na época, o ator estava escalado para viver o produtor Al Ruddy na série "The Offer" sobre os bastidores de "O Poderoso Chefão" (1972), mas foi dispensado. Miles Teller assumiu seu lugar. Hammer também perdeu o papel em "Casamento Armado" (2022), sendo substituído por Josh Duhamel.

'É hilário'

Em 2023, o ator negou as denúncias e até mesmo debochou delas, afirmando que são absurdas. "Tinha vontade de rebater, sair e gritar: 'Isso é loucura! O que é isso que todos estão dizendo?' Agora posso olhar para tudo isso, com um certo distanciamento, e pensar: é hilário! Me chamaram de canibal e todo mundo acreditou! 'É aquele cara que comeu pessoas'. Foi bizarro", declarou em entrevista ao podcast Painful Lessons, de Tyler Ramsey.

Hammer disse ter sofrido com o impacto das acusações. "Foram 3 anos e meio de lições dolorosas, de conhecimento e foi muito difícil. No começo aprendi a aceitar e lidar com o que estava acontecendo. Parecia que eu estava em um furacão. Foi horrível, não desejaria ao meu pior inimigo", falou ao podcast.

Ele disse que aprendeu com tudo o que aconteceu, mas não se sentia mais feliz e estava sem autoestima. "Eu era um buraco negro, independentemente de elogios, de adoração dos fãs. E essa chavinha mudou com muito ódio, uma crise espiritual e emocional. E olhei por esse lado: eu posso deixar isso me destruir ou posso aprender com isso. O que quer que as pessoas tenham dito, seja lá o que tenha acontecido, agora estou em um ponto da minha vida em que sou grato por cada pedacinho disso."

Segredos obscuros foram contados em documentário. Um documentário de 2022, House of Hammer - Segredos de Família, revelou segredos obscuros de sua família, destacando como a fortuna dos Hammer foi construída sobre chantagens e subornos, além de mostrar comportamentos abusivos recorrentes entre os homens da família.

*Com informações de matéria publicada 17/06/2024.