A Fazenda 16: Babi sofre acidente, corta o pé e é atendida durante festa

Babi sofreu um acidente durante a quinta festa de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Durante a festa, alguns objetos de vidro, que faziam parte da decoração, foram derrubados e quebrados durante as brincadeiras dos peões.

Babi, Luana e Fernanda tentavam sujar os peões de espuma, quando a ex-panicat esbarrou em uma mesa de vidro, que caiu e quebrou. Babi se cortou com os cacos.

Os peões imediatamente ajudaram Babi. Gilsão a tirou de perto dos cacos e ela foi até o atendimento.

Tempos depois, Babi saiu com o pé enfaixado e foi auxiliada pelos amigos. Zé Love tentou ajudar, colocando uma sacola em volta do pé.

Fernanda e Gizelly ajudaram a peoa a chegar até o quarto e se deitar.

