'Nas tretas de A Fazenda, todos os lados estão errados', diz Bárbara

Após a eliminação de Suelen na 4ª roça de A Fazenda (Record), os peões rivais do 'grupinho' e 'grupão' entraram em uma discussão generalizada que precisou ser separada pela produção. A briga que começou entre Zaac e Sacha, teve o envolvimento de Zé Love, Gilsão, Yuri e Gui.

"Acho que está faltando consistência nos motivos da briga", analisa Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (18). Ele pondera que as brigas se tornaram um lado contra o outro, e os peões se envolvem, simplesmente porque é contra os adversários, sem terem motivos individuais. "Tava parecendo uma briga de torcida, ali a turma do Zé Love e a turma do Sacha. Por conta dessa divisão muito metódica da casa, sinto falta de história, razão para o conflito, sinto que falta isso."

Bárbara concorda que apesar de divertido de assistir, o público não se conecta em uma discussão vazia. "Nessas tretas que acontecem, não tem nem o que debater, só contar o que aconteceu e ai quem já torce para um lado ou outro, vai escolher seu lado ali."

Se você for justo, você vê que os dois lados estão errados, os dois lados exageram. Sendo mais justa possível, os dois lados, acertaram porque estão entregando um show, mas digo de errar de ir para cima, ser over, não ter motivos.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 1374 votos 0,51% Albert Bressan 0,95% Babi Muniz 0,95% Camila Moura 0,15% Fernanda Campos 0,22% Fernando Presto 0,15% Flor Fernandez 1,53% Flora Cruz 1,89% Gui Vieira 0,44% Gilsão 1,31% Gizelly Bicalho 0,15% Juninho Bill 0,51% Júlia Simoura 0,66% Luana Targino 16,45% Sacha Bali 5,75% Sidney Sampaio 6,33% Vanessa Carvalho 26,86% Yuri Bonotto 7,79% Zaac 27,44% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1374 votos

