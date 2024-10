Viih Tube e Eliezer lamentam morte de gato da família: 'Era nosso filho'

Viih Tube, 24, e Eliezer, 34, lamentaram a morte de um gato de estimação da família nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

Viih explicou que o gato morreu por volta das 18h de domingo (13), mas que só agora conseguiram dar a notícia. "Respeitei o tempo do Eli se sentir pronto para contar para vocês, porque ele demorou para acreditar, eram muito grudados. Ainda estamos todos sofrendo muito, um luto horrível, não sei descrever, parece que é mentira", afirmou ela.

A influenciadora desabafou sobre a saudade que sentirá do animal. "Você fará muita falta esperando a Lua na portinha dela, deitando com a gente, brincando com os cachorros. Você era nosso filho e nunca nos esqueceremos tudo que vivemos", disse.

Tube explicou que fará o possível para preservar as recordações do gato, que está com a família desde que se mudaram para uma mansão em São Paulo. "Deixarei fotos para Lua também lembrar de você, ela amava o 'minhau'", contou.

Viih Tube lamenta morte de gato Imagem: Reprodução/Instagram

Eliezer expressou sua dor com a perda e postou um vídeo do gato deitado na cama com o casal. "Meu pequeno se foi, não consigo nem colocar em palavras o que estou sentindo. Ele nos escolheu como família e me escolheu como dono, pai", lamentou Eliezer.

O ex-BBB também desabafou ao lembrar sua rotina de cuidados com o gato. "Ele se foi e agora ficou a saudade e lembranças do meu casca de bala. Vai com Deus!", escreveu o influenciador nos stories do Instagram.