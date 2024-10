Quem é a mulher com quem Liam Payne postou foto antes de morrer?

Minutos antes da notícia de sua morte, o cantor Liam Payne postou uma foto com uma mulher no Snapchat.

Kate Cassidy era namorada de Liam Payne

Ela passou duas semanas com Liam na Argentina. A influenciadora retornou à sua casa na Flórida na segunda-feira (14), dois dias antes da morte do cantor. Em um TikTok, ela contou por que voltou antes do namorado: "Eu amei de verdade a América do Sul, mas odeio ficar num lugar só por muito tempo. Era para ficarmos por cinco dias, mas acabou virando duas semanas e eu fiquei tipo: preciso ir para casa".

@kateecass soooo happpiii to b back in sunshine state ? original sound - nicole

Kate Cassidy é uma influenciadora de 25 anos. Ela foi vista com Liam pela primeira vez no Halloween de 2022, quando os dois se fantasiaram de outro casal famoso: Pamela Anderson e Tommy Lee. Houve rumores de que eles haviam se separado em 2023, mas recentemente eles voltaram a compartilhar fotos e vídeos da rotina juntos.

Antes de ser namorada, ela era fã do cantor. Em um TikTok postado em 2023, Kate contou que sonhava em conhecer os integrantes do One Direction aos 10 anos. Em seguida, mostrou o cantor deitado em sua cama e afirmou: "Cuidado com o que você deseja".

Liam postou uma foto antiga com Kate antes de morrer. A princípio, acreditava-se que ela havia retornado à Argentina, mas os fãs apontaram que a imagem havia sido divulgada pelos dois anos atrás.

Ela ainda não se pronunciou sobre a morte do artista. Nos comentários de suas postagens antigas, alguns fãs cobram um posicionamento, enquanto outros desejam pêsames.