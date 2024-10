Mudaram? Veja o antes e depois das Angels nos desfiles da Victoria's Secret

Responsável por desfiles grandiosos nos anos 2000, a marca Victoria's Secret, famosa pelas lingeries, hidratantes e perfumes, voltou às passarelas após seis anos, em evento realizado em Nova York na noite da última terça-feira (15). Entre as "Angels", como são conhecidas as modelos escolhidas para o elenco, estão nomes brasileiros já conhecidos pelo público da marca, além da primeira modelo trans a participar do show, que também é representante do Brasil.

Abaixo, confira o antes e depois de alguns nomes que brilharam ao vestir as "asas" da Victoria's Secret.

Adriana Lima

Adriana Lima em desfile da Victoria's Secret em 2003, à esquerda, e em 2024 Imagem: Getty Images e Kevin Mazur/Getty Images

Alessandra Ambrósio

Alessandra Ambrósio no desfile da marca de 2005, à esquerda, e no evento de 2024 Imagem: Getty Images e Dimitrios Kambouris/Getty Images

Barbara Palvin

Modelo húngara Barbara Palvin no Victoria's Secret Fashion Show de 2018, à esquerda, e no retorno em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram e Reprodução/Instagram/@victoriassecret

Gigi Hadid

Gigi Hadid em desfile de 2018, à esquerda, e em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/@gigihadid e Reprodução/Instagram/@victoriassecret

Isabeli Fontana

Isabeli Fontana no Victoria's Secret Fashion Show de 2005, à esquerda. À direita, no evento de 2024 Imagem: Getty Images e Kevin Mazur/Getty Images

Tyra Banks

À esquerda, a modelo Tyra Banks no Victoria's Secret Fashion Show de 2002. À direita, Tyra no encerramento do desfile de 2024 Imagem: Getty Images e Dimitrios Kambouris/Getty Images

O que aconteceu

Desfile foi o primeiro Victoria's Secret Fashion Show desde 2018. Nos últimos anos, o evento havia sido cancelado em meio à queda na audiência e polêmicas relacionadas à objetificação de mulheres e à falta de diversidade na passarela.

Modelos consideradas plus-size representaram a diversidade. Ashley Graham, Paloma Elsesser e Tyra Banks foram escolhidas para aumentar o leque de tamanhos no desfile da marca. Abaixo, a modelo Ashley Graham:

Desfile contou com a primeira modelo trans da marca. A brasileira Valentina Sampaio foi a escolhida para o momento inédito e considerou sua participação como um "sonho".

Brasileira Valentina Sampaio, primeira modelo trans a desfilar para a marca Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Modelos com mais de 50 anos também desfilaram no evento. Kate Moss, 50, Carla Bruni, 56, e Eva Herzigová, 51, representaram mulheres da faixa etária no Victoria's Secret Fashion Show.

A francesa Carla Bruni, desfilando aos 56 anos Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Desfile teve também atrações musicais. Lisa, cantora tailandesa integrante do grupo sul-coreano Blackpink, a sul-africana Tyla e a norte-americana Cher foram as vozes enquanto as modelos passavam pela passarela.