A Fazenda: 'Fernando é falso e faz jogo duplo', analisa Barbara Saryne

Bárbara Saryne e Chico Barney avaliaram o jogo que Fernando Presto tem feito dentro de A Fazenda 16 (Record). O chef se desculpou com Suelen por ter votado nela na última roça e disse que foi pressionado pelos aliados a votar na peoa.

"Eu fico na dúvida se é jogo duplo ou simplesmente covardia", questiona Barney. Ele lembra que depois de uma semana intensa em que discutiu com vários peões devido à um fio de cabelo na comida, o ex-Masterchef 'sumiu' do programa.

"Eu acho que ele não está arrependido, acho que ele é um falso e está fazendo jogo duplo", afirma Saryne. "Com o grupinho ele mostra que está fechado, quando chega para a casa ele faz esses discursos de que está sendo pressionado."

Parece que quis pegar o lugar da Vanessa. Ela estava fazendo esse jogo, agora entrou de vez pro grupinho e ele assumiu. Parece que o grupinho tem uma quantidade, 'só dá para ter tantos integrantes', um vai ter que fazer o jogo duplo. Acho que está feio.

Saryne analisa que a aproximação dele com Gizelly e Suelen não é sincera porque quando ele está a sós com seus aliados, ele continua querendo apontar essas peoas para a berlinda. "Ele dá um isqueirinho, mas ele não banca quando está com essa galera de lá, talvez por não ser o alvo deles."

"Algo que reparei também no jogo da Flor", continua a comentarista. Ela compara a estratégia de Fernando com a da apresentadora, que se posicionam quando estão com seu grupinho, mas com os outros peões amenizam suas falas. "É para não ser a primeira opção de voto deles: 'to fechada com o grupinho, não vou receber voto deles e eu vou ser a última opção de voto do grupão. Antes de mim vai ser votado o Zé Love, Zaac, Babi, Fernanda'."

Chico questiona qual jogo está "mais feio": Fernando ou Flor. Bárbara acredita que o do Fernando é pior porque ele "tinha um enredo e jogou fora". "Depois de tudo que a Gizelly fez com ele, ele voltou de uma roça e não se importou."

O da Flor não é tão feio, porque ela tem uma coisa de ter que se desculpar com as pessoas. Ela fazer essa gentileza é mínimo depois de tudo que ela fez. Mas o Fernando não, ele tinha motivo para ir para cima, para se vingar e fica nessa? O dia a dia, essa puxação de saco com Suelen e Gizelly.

O colunista argumenta que com a saída de Suelen nesta roça, o jogo do chef irá mudar, pois ele não acredita que a ex de Vitão vai sair, por isso faz esse jogo de "morde e assopra". "Ela saindo direciona mais o jogo, algumas pessoas vão pensar 'eu to fazendo sala, mas não sei se eu preciso fazer isso'."

