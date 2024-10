'Vale Tudo': conheça os atores confirmados no elenco do remake

Durante o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano, a Globo anunciou parte do elenco do remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estreia para 31 de março do ano que vem.

Taís Araújo

Já confirmada anteriormente pela Globo, Taís Araújo será Raquel. A grande protagonista de "Vale Tudo" foi vivida por Regina Duarte na primeira versão.

Taís Araújo e Regina Duarte Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Bella Campos

A atriz que viveu Muda no remake de "Pantanal" se prepara para seu segundo remake. Em "Vale Tudo", ela viverá Maria de Fátima, papel de Gloria Pires em 1988.

Bella Campos e Gloria Pires Imagem: Reprodução

Paolla Oliveira

Após "Cara e Coragem", seu último trabalho nas novelas, Paolla dará vida a Heleninha Roitman. Originalmente, a personagem foi defendida por Renata Sorrah. A atriz não esteve no Upfront, mas já confirmou sua participação em sua conta no Instagram.

Paolla Oliveira e Renata Sorrah Imagem: Reprodução

Debora Bloch

Atualmente no ar em "No Rancho Fundo", Debora viverá Odete Roitman, uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira. Ela foi vivida em 1988 por Beatriz Segall.

Deborah Bloch e Beatriz Segall Imagem: Divulgação e Reprodução/Globo

Cauã Reymond

Cauã será César no remake de "Vale Tudo". O personagem é um modelo em fim de carreira, amante de Mária de Fátima, que foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli.

Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond Imagem: Reprodução

Humberto Carrão

Carrão será Afonso Roitman. O namorado de Solange e filho de Odete, é alvo do golpe do baú de Maria de Fátima. Na primeira versão foi interpretado por Cássio Gabus Mendes.

Humberto Carrão e Cássio Gabus Mendes Imagem: Divulgação/Globo

Malu Galli

A atriz viverá Tia Celina. Em 1988, a irmã de Odete Roitman ficou a cargo de Nathália Timberg.

Malu Galli e Nathalia Timberg Imagem: Divulgação/Globo

Belize Pombal

Após estrear nas novelas em "Renascer", a atriz viverá a secretária Consuêlo. Na primeira versão, Rosane Gofman viveu a personagem que é grande amiga de Aldeíde.

Belize Pombau e Rosane Gofman Imagem: Divulgação/Globo

Karine Teles

Karine será Aldeíde. A secretária, que fica famosa ao decorrer da trama, foi interpretada por Lilia Cabral em 1988.

Karine Teles e Lilia Cabral Imagem: Divulgação/Globo

Julio Andrade

Andrade será Rubinho, o pai de Maria de Fátima e ex-marido de Raquel. Daniel Filho interpretou esse personagem na novela original.

Julio Andrade e Daniel Filho Imagem: Reprodução

Renato Góes

Após "Família É Tudo", Renato viverá um novo protagonista. Ivan é o mocinho de "Vale Tudo" e foi defendido por Antonio Fagundes no passado.

Renato Góes e Antonio Fagundes Imagem: Reprodução

Luis Salem

Afastado das novelas desde 2011, quando fez "Aquele Beijo", Luiz retorno como o mordomo Eugênio no remake. Na primeira versão, Sérgio Mamberti deu vida ao personagem.