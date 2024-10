Filho de Pyong Lee acredita que pai é cantor de 'Gangnam Style'

Sammy Sampaio revelou que Jake, seu filho de quatro anos, fruto de sua relação com o influenciador Pyong Lee, acredita que a música Gangnam Style, de Psy, é de seu pai. A influenciadora publicou um vídeo do pequeno se divertindo enquanto escuta a canção viral de 2012.

"Ele jura que é o pai dele que canta essa música! Não sei como contar que não é. Olha o ‘Jaimito’. Fenomenal!", escreveu a atriz, fazendo referência ao nome de batismo do ex-marido, que é Jaime.

No Dia das Crianças, os dois estrelaram um ensaio fotográfico ao lado de Jake. No Instagram, muitos seguidores de Sammy questionaram o motivo dela estar ao lado do hipnólogo, já que a separação dos dois não foi amigável. Ela ressaltou que os dois prezam pelo bem de seu filho e tem deveres como pais de Jake.

Os dois se conheceram em 2019, mesmo ano em que se casaram. O casal terminou pela primeira vez em 2021, quando o influenciador apareceu deitado em uma cama com Antonela Avellaneda em uma chamada do reality Ilha Record. Três meses depois, eles reataram, mas terminaram mais uma vez em 2022. Posteriormente, Sammy acusou o ex-marido de abandono parental e violência doméstica, que ele negou publicamente.