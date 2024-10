De vaias a pedido de desculpa: entenda briga entre Ludmilla e Blogueirinha

A briga entre Ludmilla e Blogueirinha voltou à tona após a cantora afirmar que um episódio de racismo a fez recusar entrevista com a personagem, que é interpretada pelo influenciador Bruno Matos.

Entenda a treta

Raiz da briga está no prêmio Multishow de 2019, quando a cantora foi vaiada ao receber o prêmio de Música Chiclete por "Onda Diferente". A canção, que foi gravada em parceria com Snoop Dogg e Anitta, foi alvo de disputa de direitos autorais — o que intensificou a rivalidade entre os fãs das duas artistas.

Ludmilla disse que sofreu ataques racistas durante a premiação, sendo chamada de "macaca" por parte da plateia. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a famosa afirmou que a personagem Blogueirinha fez piada da situação, dizendo que ela deveria agradecer pelas vaias.

Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia pra porta de show meu? E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira. Ludmilla

Blogueirinha alegou que não tinha conhecimento do teor racista das vaias. Em vídeo publicado no Instagram, ela contou que acreditava se tratar apenas de uma suposta rivalidade entre Ludmilla e Anitta.

Eu sempre fui muito anitter, nem tem o que negar. E aí que, nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei. E comprei parcelado, eu ficava comentando posts, introduzindo ali a briguinha. Blogueirinha

13.set.2024 - Show da cantora Ludmilla, no palco Mundo, durante o Rock in Rio Imagem: Eduardo Carmim/Estadão Conteúdo

Personagem disse que Ludmilla não recusou qualquer contato com seu programa, o De Frente com Blogueirinha (Dia TV). "Surgiu um convite para eu ir fazer o De Frente no Numanice com uma marca. E ela não queria ir [ao estúdio], mas queria que eu fosse com o De Frente lá [no Numanice]. Não foi desse jeito que ela contou, mas foi o jeito que ela sentiu."

A Splash, a cantora mandou um comunicado sobre o caso e explicou detalhes da recusa. "Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada. A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Léo Dias."

Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa. A artista continuará usando sua voz para expor questões sensíveis e levantar discussões importantes sobre o combate ao racismo.

Ludmilla

Na tarde desta terça-feira (15), Dia TV emitiu comunicado para reforçar a versão contada por Blogueirinha. "A informação recebida pelo atendimento da Dia Estúdio foi a de que a cantora aceitaria a proposta [de fazer o De Frente com Blogueirinha] mediante duas condições. A primeira é menção em redes sociais. A equipe da artista solicitou que Blogueirinha se retratasse publicamente de forma divertida em suas redes sociais por conta de episódios anteriores. E, a segunda, a realização do programa deveria acontecer numa edição do Numanice."