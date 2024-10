Blogueirinha pede desculpas a Ludmilla, mas ressalta: 'Não foi desse jeito'

Blogueirinha se pronuncia após Ludmilla explicar por que recusa entrevistas com ela.

O que aconteceu

Diz que não sabia que as vaias no Prêmio Multishow tinham motivação racista. "Eu só queria que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era para atacar ela. Pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla. Eu sempre fui muito anitter, nem tem o que negar. E aí que, nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei. E comprei parcelado, eu ficava comentando posts, introduzindo ali a briguinha", relembra em vídeo postado nos stories.

Eu nem sabia que a Ludmilla pensava essas coisas de mim, nem tinha noção. Blogueirinha

Pede desculpas e diz que era muito novo. "Isso foi em 2019, eu fiz um vídeo falando que ela devia agradecer as vaias porque uma artista precisava de vaia. O tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Na época eu era mais novo, realmente o tom foi péssimo. Só tenho que pedir desculpas para ela."

Afirma que Ludmilla não recusou qualquer contato com seu programa. "Eu falava de ela ir no De Frente, e a Lud falou que não foi por isso. Mas também temos que falar a verdade aqui: surgiu um convite para eu ir fazer o De Frente no Numanice com uma marca. E ela não queria ir, mas queria que eu fosse com o De Frente lá".

Não foi desse jeito que ela contou, mas foi o jeito que ela sentiu. Por isso me dói muito pensar que ela ficou chateada. Blogueirinha

A Splash, a cantora mandou um comunicado sobre o caso e explicou detalhes da recusa. Leia a nota abaixo.

Informamos que, em setembro, uma marca propôs à equipe de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa "De Frente com Blogueirinha" e o Numanice. Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada . A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Léo Dias.

Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa.

A artista continuará usando sua voz para expor questões sensíveis e levantar discussões importantes sobre o combate ao racismo.

Na tarde desta terça-feira (15), Dia TV emitiu comunicado para reforçar a versão contada por Blogueirinha. "A informação recebida pelo atendimento da Dia Studio foi a de que a cantora aceitaria a proposta [de fazer o De Frente com Blogueirinha] mediante duas condições. A primeira é menção em redes sociais. A equipe da artista solicitou que Blogueirinha se retratasse publicamente de forma divertida em suas redes sociais por conta de episódios anteriores. E a segunda, a realização do programa deveria acontecer numa edição do Numanice."