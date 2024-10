Na Hora do Faro, Cauê retoma apelido para Zé Love: 'Chicken Little'

Cauê Fantin, terceiro eliminado de A Fazenda (Record), participou da dinâmica de plaquinhas do programa Hora do Faro. O show foi comandado essa semana por Adriane Galisteu devido à um procedimento cirúrgico de um tumor que Vera Viel, esposa do apresentador, passou na sexta-feira (11).

O que aconteceu

No programa "Hora do Faro", Cauê não poupou críticas à Zé Love: joga sujo, agressivo, sem noção, mau-caráter, cruel, insuportável, chato, ranzinza e Chicken Little. "Para mim, dentro do jogo, Cauê não veio para jogar nem somar. Ele era a maior planta da casa, não tenho dúvida disso", respondeu o ex-jogador.

Zaac recebeu plaquinhas parecidas com a do aliado: joga sujo, manipulável e tanto faz. Ao saber das definições atribuídas, o cantor disparou: "Ela está no lugar onde deveria agora".

Para Fernanda, Cauê apontou que a dona do título de "vagina mais bonita do Brasil", é perigosa e sem conteúdo. Sobre a ex-Casamento às Cegas, Vanessa, o ator definiu como planta e que tem a voz chata e recebeu uma invertida. "Melhor ter a voz chata aqui dentro, do que estar aí fora", disse a peoa.

"Babi, o seu momento foi diferente aqui, viu?", começou Galisteu. "Ele não queria colocar placa nenhuma para você e acabou colocando 'tanto faz'", continuou a apresentadora.

Cauê assumiu uma postura de elogiar e criticar ao mesmo tempo seus adversários no jogo. Como Flor, que ele definiu como engraçada, leva e traz, mentirosa e fofoqueira. "Eu concordo com ele", soltou a apresentadora.

Cauê apontou que Gilsão é infantil, sem conteúdo e planta, mas apesar disto é humilde. Albert, foi definido como manipulador, mascarado, estrategista e inteligente. "Eu encaro como positivo", respondeu o ex-Power Couple.

O ex-aliado Sacha Bali, recebeu as placas honesto, acamado, jogador, estrategista e palestrinha. Tirando boas risadas da casa, Cauê definiu Sidney como estressadinho, bonito e elegante. "Obrigada, você também é um cara muito bonito", respondeu o galã de novela.

Para Fernando, o ator do Kwai definiu como fofoqueiro, desequilibrado, leva e traz, porém "mesmo assim, gosto de você", o que fez a casa soltar uma gargalhada. "Também gosto muito do Cauê, a gente teve algumas trocas, apesar de inimigos no jogo, somos amigos", declarou o chef de cozinha.

Mesmo com aliados do game, Cauê não poupou algumas plaquinhas negativas. Como com Gui, que além de ser definido como amigo, inteligente e engraçado, foi criticado por ser preguiçoso, acamado e "só dormir". Para Suelen, o eliminado da semana elogiou sua animação, seu desempenho em brigas e alegria, apesar de chamá-la de desequilibrada.

"Adorei, amigo, você me descreveu perfeitamente", respondeu a modelo. Enquanto ouvia a amiga, Cauê caiu da cadeira do programa e quase levou Adriane Galisteu junto. "Cauê parece que tem pulga dentro dele, não para quieto um minuto. Ô menino", brincou Galisteu.

