Fagundes conta como descobriu ter diabetes: 'Perdi 10 kg em uma semana'

Antonio Fagundes, 75, contou ter descoberto ser portado da diabetes tipo 2, doença caracterizada pela produção insuficiente de insulina pelo corpo.

O que aconteceu

O ator relatou ter sido diagnosticado há oito anos e ter perdido muito peso por conta da enfermidade. "A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 kg em uma semana", recordou ele, em entrevista à revista GQ.

O desenvolvimento da doença foi favorecido pelo excesso de frutose na dieta de Fagundes. "Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso."

Ele conseguiu controlar a doença através da medicação e de exercícios físicos - faz musculação e aeróbica quatro vezes por semana. "Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes. 'Tudo com moderação, inclusive a moderação'", festeja o ator, citando uma frase célebre do escritor Oscar Wilde.