Ex-BBB Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha, que segue na UTI

A ex-BBB Andressa Ganacin, 35, atualizou o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Sarah, que segue internada na UTI neonatal. A criança é fruto do casamento dela com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, 31.

O que aconteceu

A influenciadora contou que a bebê segue no hospital há 21 dias. "Seguimos aqui na Semi-intensiva da Unidade de Terapia Neonatal... E muito felizes, porque a Sarinha está mamando superbem e ganhou peso hoje!", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (11).

Cada dia vibrando com cada pequeno passo e sonhando com o dia da alta dela. Andressa Ganacin

Andressa e Nasser agradeceram pelo apoio que têm recebido dos seguidores. "Gratidão por todas as mensagens de carinho, força, e por compartilharem as histórias de vocês com a gente! Vocês são muito especiais para nós", disse ela.

A mamãe de primeira viagem ainda postou uma foto logo após amamentar Sarah. "Foto para as titias, de ontem, depois do tetê", comentou.

Sarah nasceu de maneira prematura no dia 25 de setembro, após Andressa ter uma pré-eclâmpsia. Antes de dar à luz, a ex-BBB também precisou ser internada na UTI por conta de seu diagnóstico, mas recebeu alta no último final de semana.