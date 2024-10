Adriana Sant'Anna mostra estragos em sua casa após furacão: 'Viver é lucro'

Nas redes sociais, Adriana Sant'anna mostrou os estragos em sua casa após o furacão Milton, que passou nesta quarta-feira (9).

O que aconteceu

A influenciadora mora perto de Orlando com Rodrigão e seus filhos, e sua casa foi afetada com a passagem do furacão.

Em uma das imagens do quintal, é possível vê-lo todo revirado. Em outra, a ex-BBB mostrou o estado da área de churrasco, onde portas foram retiradas devido a força do vento.

Questionada se sentiu medo, Adriana afirmou que não. "Nada, absolutamente nenhum medo. Estou em um estágio onde viver é lucro. Já não tenho controle de mais nada da minha vida. A hora que Ele quiser tirar o sopro de vida, Ele tirará. Esse furacão não tirou a minha paz".