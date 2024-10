A Fazenda: 3ª semana gira em torno de Larissa; Raquel e Cauê saem do jogo

Mais uma semana se passou em A Fazenda 16 (Record) e a casa virou de ponta cabeça com a eliminação de Larissa Tomásia na 2ª roça. Confira um balanço de todos os acontecimentos dentro do reality rural:

Hora do Faro com Larissa

Com a participação da ex-peoa na Hora da Faro, os peões confinados entraram em rebuliço com as plaquinhas dadas para Sacha Bali e com a expressão de choro da ex-colega de confinamento. Larissa o definiu como: sonso, desleal, indeciso, falso, manipulador e mau-caráter.

Todos entraram em choque com o ocorrido e o ator tentou se defender: "Continuo tendo um carinho imenso por você, quero entender porque você disse isso sobre mim. Mas eu não vejo dessa forma e tentei ter um afeto por você, não te machucar e de fato fiquei indeciso, perdido, enfim fiquei muito triste de receber essas plaquinhas."

'Doutora Gizelly solucionará esse caso'

Os peões interpretaram a saída de Larissa como um apelo do público para que a ex-peoa se afastasse de Sacha, seu affair dentro do reality. Cauê, Gizelly, Camila e outros entenderam que a ex-BBB 22 teria ficado brava por não ter sido imunizado na formação de roça.

No domingo (6), peões adversários se reuniram para falar de Sacha Bali e concordaram em tê-lo como alvo na próxima roça. O ator ouviu a conversa e foi tirar satisfação, gerando uma discussão com Gizelly e Zé Love. A ex-BBB 20 chamou Bali de egocêntrico e o acusou de apunhalar Larissa pelas costas. "Eu vou fazer justiça por Larissa até o último dia!"

Raquel Brito hospitalizada

Ainda no domingo, Raquel, Camila e Zé Love foram sorteados para disputar a Prova de Fogo. Enquanto realizava a disputa, a irmã de Davi Brito passou mal, desistiu da prova e foi atendida pela equipe do programa.

A influencer precisou ser hospitalizada para fazer exames e passou a noite fora do reality. Segunda-feira (7), por orientação médica, Raquel precisou desistir do jogo para que seguisse com o tratamento adequado.

Nesta sexta-feira (11), a equipe de Raquel anunciou que a ex-peoa tem uma miorcadite aguda, uma inflamação no músculo do coração, e que agora segue para tratamento medicamentoso em casa.

Votação histórica

Na terça-feira (8), Camila, dona do poder do fogo da semana, entregou o poder da chama Laranja para Sacha, que dobraria a quantidade de votos que tivesse. Na dinâmica, 16 peões alvejaram Sacha que somou 32 votos e foi para a roça.

A fazendeira Júlia indicou Zé Love para a berlinda e Cauê sobrou no resta um. Então, o ator do Kwai puxou Zaac da baia e impediu Sacha de fazer a prova do fazendeiro.

Fazendeiro Love

Na quarta-feira (9), o trio disputou uma prova de esconde-esconde e Zé Love levou a melhor se tornando o fazendeiro da semana. Cauê, que pediu para não ser salvo no resta um para que conseguisse o chapéu do líder, levou a pior e foi direto para a roça.

Eliminação de Cauê

Na quinta-feira (10), com 6,94% dos votos, Cauê foi o menos votado e deixou o reality rural. A volta de Sacha Bali causou atritos na sede. "Soluciona esse caso, doutora", disse o ator para Gizelly.

Logo, Bali chegou aos integrantes do grupinho e disse que se quisessem votar nele, arrumassem motivos próprios. A fala gerou uma bate boca com Sidney, que o chamou de manipulador. O ex-affair de Larissa também discutiu com Suelen e romperam definitivamente a aliança: "Amigo não faz o que você faz. Não sou tua amiga!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 11426 votos 0,16% Albert Bressan 0,18% Babi Muniz 4,01% Camila Moura 0,10% Fernanda Campos 0,41% Fernando Presto 0,67% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,09% Gui Vieira 7,43% Gilsão 0,80% Gizelly Bicalho 0,27% Juninho Bill 9,08% Júlia Simoura 0,15% Luana Targino 30,96% Sacha Bali 8,00% Sidney Sampaio 0,07% Suelen Gervásio 6,15% Vanessa Carvalho 15,26% Yuri Bonotto 0,30% Zaac 15,87% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11426 votos

