Gracyanne Barbosa expõe venda de conteúdo em site adulto: 'Tipo de fetiche'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou que atende aos pedidos fetichistas dos fãs que assinam seu perfil na plataforma de venda de conteúdo FanFever, uma alternativa aos famosos que não usam o OnlyFans.

O que aconteceu

Barbosa admitiu que aderiu à plataforma por questões financeiras, que cobra para direcionar conteúdo específico, mas que não é obrigada a aceitar toda proposta. "Você [assinante] pode pedir o que quiser, cabe a mim [acatar]. Eu vejo a plataforma como a Playboy foi anos atrás, só que a revista determinava seu cachê e o tipo de conteúdo, na plataforma você escolhe o que quer mostrar", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.

O assinante vai pedir [algo específico] cabe a mim estipular o valor e se eu for fazer ou não... Pode mandar o vídeo, um tipo de fetiche, ou tipo de interação para a pessoa específica, mas a decisão é sempre do dono do perfil, no caso eu.

-- Gracyanne Barbosa

A musa fitness explicou que aderiu ao FanFever a pedidos dos seguidores devido as "limitações" do Instagram. "Eu queria ter mais liberdade para falar as coisas. Os fãs começaram a pedir para fazer a plataforma, olhei algumas, mas não fiquei interessada, e escolhi a Fanfever porque achei segura, que tinha mais liberdade, que é fácil de usar, prática".

Gracyanne contou que rolam muitos pedidos por fotos de pés, além dela como dominadora, mas também expôs outros pedidos mais inusitados. "Os pedidos menos improváveis são para fazer vídeo forçando o bíceps, para fazer vácuo abdominal, pedem muito para fazer de biquíni ou de shorts. Uns pedidos muito loucos de vídeos específicos".