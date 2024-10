Deborah Secco revela o que a motivou a fazer 2º filme de Bruna Surfistinha

Deborah Secco, 44, revelou novos detalhes de "Bruna Surfistinha 2".

O que aconteceu

A atriz comentou sobre a produção do segundo filme e o que fez com que quisesse retomar o papel. Ela ainda contou sobre o medo de voltar para a produção em entrevista à Quem.

A famosa admitiu seu receio de viver novamente Bruna Surfistinha pela expectativa. "Jurei que nunca iria fazer [o segundo filme]. O primeiro foi tão bom, e que o segundo vem com uma expectativa muito alta. Eu tinha muito medo de fazer a continuação", ressaltou.

Deborah Secco explicou o que a incentivou a voltar para o papel. "Vi o tamanho de carinho que as pessoas têm pela personagem. Entendi que temos história para contar e pesquisei sobre ela."

Na pesquisa para escrever o roteiro com a produção, confidenciou que a sequência será diferente do primeiro filme. "Vivemos em outro mundo e acho que vai ser bem interessante. Estamos começando a pesquisa do roteiro e muito animados. Estou colocando a mão na massa total", concluiu.