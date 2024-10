No ar como Kátia em 'Alma Gêmea', Rita Guedes volta às novelas da Globo

No ar na reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo), onde vive Kátia, também chamada como Anja, Rita Guedes está de volta às novelas globais em "Volta por Cima".

Qual será a personagem de Rita Guedes em 'Volta por Cima'

Na atual novela das sete da Globo, a atriz viverá Ivone, a mãe de Roxelle (Isadora Cruz). Ela aparece para uma participação especial na trama ao lado de João Vitti, que será José, seu marido e pai da amante de Chico (Amaury Lorenzo).

Morando no interior, o casal aparece no Rio de Janeiro para conhecer o trabalho de Roxelle e seu namorado. O que eles não imaginam é que Chico é amante da jovem e, na verdade, é noivo da protagonista Madá (Jéssica Ellen).

Os pais têm uma ótima relação de muita admiração com Roxelle. A jovem se vê na mãe, as duas têm tatuagens iguais no pulso e a atendente quer ter uma relação de amor igual Ivone tem com José.

Em cenas previstas para quarta-feira (9), Ivone e José se preparam para encontrar com Chico em um restaurante quando tudo acaba em uma grande confusão. Isso acontece porque o filho de Seu Moreira (Tonico Pereira) aparece no bar da frente com sua verdadeira noiva.

Roxelle (Isadora Cruz), José (João Vitti) e Ivone (Rita Guedes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.