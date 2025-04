Joselma é a 19ª eliminada do BBB 25 com 67,19% dos votos

Joselma, a dona Delma, foi a 19ª eliminada do BBB 25 (Globo). A dona de casa recebeu 67,19% dos votos contra 30,39% de Renata e 2,42% de seu genro, Guilherme.

Ao todo, o Paredão recebeu 56.941.556 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou repetindo frases de Delma. "Vou dizer algumas frases: Saudades da minha família. Como eu queria tá no Paredão e ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Em nome de Jesus eu creio que hoje eu saio daqui."

Tadeu continuou. "O que o público pensa quando escuta isso? Já aconteceu. Mas ir assim até o final, pedindo pra sair. Delma, deu pra ver que não foi falta de esforço. Você tentou, buscou no fundo da alma e buscou o máximo que conseguiu e conseguiu se comprometer com os adversários."

Ele sugeriu que a dona de casa poderia ter tentado mais e tido mais momentos alegres. "Com esse carisma, jeito simples, popular. Essa maneira única de participar das provas. É difícil não se apaixonar pela Delma. Mas em meio a tantas incertezas, uma certeza é: se você não quer ficar, você não fica."

Como foi a votação

Guilherme

Média: 2,42%

Voto Único: 2,98%

Voto Torcida: 1,87%

Joselma

Média: 67,19%

Voto Único: 58,81%

Voto Torcida: 75,55%

Renata

Média: 30,39%

Voto Único: 38,21%

Voto Torcida: 22,58%

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas