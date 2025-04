Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 16 a 26/4

Raquel e Ivan se reconciliam. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quarta-feira, 16 de abril

Raquel e Ivan fazem as pazes. Renato aparta uma briga entre Marco Aurélio e Tiago. Fernanda se aproxima de André. Maria de Fátima não gosta das críticas de Solange às suas postagens de vídeo. Ivan afirma a Luciano que provará que a TCA pode entrar em colapso se continuar com a política atual. Tiago escuta Marco Aurélio dizer que Helena colocou sua vida em risco quando incendiou a casa. Tiago perdoa Helena. Daniela comenta com André sobre sua desconfiança de Gilda. Marco Aurélio decide usar Rubinho como testa-de-ferro em uma transação ilegal.

Quinta-feira, 17 de abril

Rubinho conta a Raquel sobre a apresentação que vai fazer em Paraty. Marco Aurélio pede desculpas a Tiago. Interessado em fazer contato com Marco Aurélio, Ivan tenta convencer Raquel a aceitar o convite de Laís e Cecília para ir a Paraty. Maria de Fátima consegue ficar hospedada no quarto de hotel das secretárias da Tomorrow. Renato presenteia Rubinho com uma nova mala, igual à de Marco Aurélio. Marco Aurélio combina com Freitas como irão camuflar os dólares na mala. Tiago flagra a mala de dólares de Marco Aurélio e alerta o pai que ele fará remessa ilegal de divisas. Maria de Fátima se depara com César na piscina do hotel de Paraty.

Sexta-feira, 18 de abril

Maria de Fátima se diverte quando César lhe pede para não atrapalhar seu trabalho. Tiago e Vera demonstram interesse um pelo outro. Solange gosta do jeito de Rubinho. Laís e Cecília se oferecem para mostrar Paraty a Raquel e Ivan. Raquel se incomoda ao ver o interesse do namorado apenas para conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio é pouco delicado ao ser apresentado a Rubinho por Renato. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel com um amigo. Vera e Tiago se encontram. Maria de Fátima garante a César que se casará com Afonso Roitman. Maria de Fátima fica atordoada quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho.

Sábado, 19 de abril

Maria de Fátima ignora Rubinho. Ivan cobra de Raquel ajuda para se encontrar com Marco Aurélio. Fernanda diz a Flávia que André quer um compromisso sério com ela. Ivan insiste para Raquel ajudá-lo, e eles acabam discutindo. Rubinho deixa claro a Maria de Fátima que, se ela destratar Raquel, contará toda a verdade sobre a filha. Maria de Fátima é surpreendida por Raquel, diante de Solange.

Segunda-feira, 21 de abril

Raquel tem uma dura conversa com Maria de Fátima. Tiago dispensa Vera ao descobrir que o pai a pagou para ficar com ele. Maria de Fátima pede desculpas a Rubinho. Ivan lamenta por não ter tido oportunidade de conhecer Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a César que Afonso olhou para ela com interesse. César e Maria de Fátima admitem que se gostam. Cecília diz a Tiago que não pode escondê-lo na pousada. Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico. Rubinho coloca sua etiqueta em outra mala. Raquel se despede de Rubinho. Rubinho passa mal durante o voo, e Claudia manda o piloto Marcondes retornar. Raquel e Cláudia levam Rubinho para o hospital.

Terça-feira, 22 de abril

César pede uma carona a Marcondes para o Rio. Heleninha fica aliviada ao saber que Tiago está com Cecília e Laís. Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho. Renato fica arrasado ao saber de Rubinho. Tiago se nega a contar para Heleninha o que o fez fugir. Fátima pede ajuda a César para conquistar Afonso, a fim de que ambos possam usufruir do dinheiro da família Roitman. Marco Aurélio e Freitas descobrem que a mala com os dólares desapareceu.

Quarta-feira, 23 de abril

César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. Marco Aurélio desconfia de Marcondes. Consuelo avisa a Ivan que Marco Aurélio não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Helena diz a Ana que se sente incapaz de ajudar Tiago. Raquel desconfia de Gilda. Daniela conta a Consuêlo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Renato procura Raquel para oferecer ajuda. Marcondes conta a Marco Aurélio que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano. Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada.

Quinta-feira, 24 de abril

Maria de Fátima e César acreditam que a mala era de Rubinho. Daniela ajuda Raquel a arrumar os pertences de Rubinho e encontram sua mala. Marco Aurélio demite Marcondes e manda Freitas procurar César. Maria de Fátima se aproxima de Afonso. Renato sugere que Leila concorra ao cargo de secretária em sua agência. Marco Aurélio contrata o detetive Gervásio para encontrar César. Maria de Fátima e César fazem planos para separar Afonso e Solange. Raquel e Ivan conversam sobre Gilda. Tiago aceita o pedido de desculpas de Marco Aurélio e avisa ao pai que ficará na casa de Celina. Luciano avisa a Ivan que seu projeto foi aprovado. Daniela avisa a Raquel que Maria de Fátima está na casa de Rubinho. Raquel vai ao encontro de Maria de Fátima.

Sexta-feira, 25 de abril

Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance. Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça. Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares. Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange. Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.

Sábado, 26 de abril

Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha. Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante. Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente. Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.