Alívio cômico e desistência: Relembre a trajetória de Joselma no BBB

Eliminada hoje, Joselma —ou Delma—, 54, foi a 19ª participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória da sogra de Guilherme:

Almoço polêmico, 'falsidade' e

Joselma entrou no BBB como a sogra de Guilherme. Os dois pernambucanos disputavam a preferência do público com outras duas duplas e foram 12ª e última dupla anunciada no programa.

Com 54 anos, ela foi a 8ª participante mais velha a entrar no BBB. Aparentou não saber muito sobre o reality, e disse desconhecer o "botão de desistência".

Logo nos primeiros dias, ela e Guilherme foram escolhidos em uma dinâmica pelos demais brothers para dormirem fora da casa. "A injustiça dói", desabafou Joselma.

No BBB 25, ela se aliou primeiramente aos brothers do Quarto Anos 50. Ao final do reality, jogou ao lado de Vinícius, Vitória, Aline e os irmãos Hypolito. A sister ficou conhecida pelos demais participantes por seu "ar leve" e cômico, sempre com falas engraçadas.

A sister não venceu nenhuma Prova do Líder, mas foi Anja uma vez. Em uma prova de sorte e estratégia, ela pôde imunizar seu genro.

Junto com Guilherme, ela participou do polêmico almoço com Maike, Gabriel, Eva e Renata. Nele, eles tiveram que tomar decisões que afetaram e dividiram a casa.

Ao longo do jogo, ela não entrou em grandes embates, mas trocou farpas com Vilma e teve um desentendimento com Renata, que alegou que Delma era "falsa".

Um momento que viralizou foi quando Joselma chorou após a casa ir para o Tá Com Nada. A sister chegou a dizer que queria sair e desabafou sobre seu passado difícil, reclamando ao vivo: "Um bando de vacilão. Tudo novo, vacilando, irresponsável. Eu com 54 anos, Dona Vilma só tem 53, e esse pessoal tudo novo, estudado, inteligente, fazendo merd* aqui".

Também foi a responsável por arrematar um dos Poderes Coringa da edição. A pernambucana comprou o "Poder Marreta", que poderia salvar uma das pessoas indicadas pelo Big Fone da semana.

Este foi o segundo Paredão de Delma. Após eliminar Eva em um Paredão com Vinícius, a sister foi agora eliminada contra Renata e Guilherme.

