BBB 25: Diego, Renata e Vitória estão no Paredão na reta final do reality

Assim que Joselma foi eliminada do BBB 25 (Globo), o modo turbo continuou na casa. Nele, Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão no Paredão faltando uma semana para a final do reality rural.

Como o Paredão foi formado

João Pedro venceu a Prova e seguiu na liderança. Nas alturas, ele foi o que mais pontuou em uma dinâmica de sorte e pontaria.

Diego Hypolito teve o pior desempenho na atividade e garantiu a primeira vaga no Paredão.

João Pedro, o Líder, indicou Vitória Strada para a berlinda.

Terceira liderança que eu estou falando, os três me botaram no Paredão, estamos na reta final, então eu só quero me defender. Eu ia colocar o Diego hoje, mas ele já está, então eu vou colocar a Vitória. João Pedro

Quem votou em quem

Diego Hypolito votou em Renata

Vitória votou em Renata

Renata votou em Guilherme

Guilherme votou em Renata