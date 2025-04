Artista de 'É Assim que Acaba' diz que Lively se aproveitou de Baldoni

Uma artista de storyboard de "É Assim que Acaba" relatou que Blake Lively tentou assumir o controle da direção criativa do filme.

O que aconteceu

Talia Spencer, que fez parte da equipe de produção do longa, afirmou que Justin Baldoni "foi um dos poucos diretores gentis e respeitosos" com quem trabalhou. A artista deu seu relato ao 60 Minutes Australia no dia 13 de abril.

A artista ainda sugeriu que Blake tenha tentado se aproveitar das gentilezas do diretor. "Eu sinto que talvez Blake tenha sentido sua gentileza, confundiu com fraqueza, e tentou tirar vantagem e tomar o poder".

Talia opinou que, na sua visão, a atriz tentou tomar o controle do filme. "Acho que houve um grande comprometimento em termos da visão original de Justin para o filme", acrescentou.

No processo que move contra Blake Lively, Baldoni alegou que a atriz tentou assumir uma quantidade de controle criativo que não correspondia a posição de produtora. Entre as alegações ele incluiu um episódio com a cantora Taylor Swift, que teria sido usada para influenciar as mudanças que Blake queria no filme.