Após transição de gênero, Zé Longuinho muda visual e anuncia novo nome

Zé Longuinho, 23, compartilhou com seus seguidores uma transformação no visual.

O que aconteceu

Após passar por cirurgias de feminização facial, a influenciadora mostrou o processo para transformar seu visual para uma ocasião importante. No vídeo compartilhado em seu Instagram, ela mostra que contou com a ajuda da influenciadora drag queen Halessia.

Zé Longuinho está transicionando do gênero masculino para o feminino Imagem: Reprodução/Instagram @zelonguinho

Longuinho revelou que estava se produzindo para anunciar qual seria seu novo nome. "Eu vou anunciar meu nome para vocês e eu decidi fazer uma montagem com a maior", explicou no início da gravação.

Pelo Instagram, a influenciadora revelou que passará a ser chamada de Isabella Longuinho. "Obrigada por todas as mensagens", agradeceu a influenciadora após o anúncio.

Hoje, com todo carinho do mundo, me despeço do nome Zé Longuinho, nome que foi tão importante para mim, mas com o qual não me identifico mais.

escreveu Isabella, antes de revelar o novo nome ao público.

A postagem contou com uma produção elaborada, incluindo figurino, maquiagem e trilha sonora pensados para simbolizar o novo momento. Em clima de celebração, a influenciadora interagiu com os seguidores: "Gostaram do meu nome novo?", perguntou.